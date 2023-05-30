Встреча вице-премьеров РФ, Азербайджана и Армении состоится на этой неделе Григорян: встреча трехсторонней рабочей группы по транспортным коммуникациям пройдет на этой неделе

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Мгер Григорян

Встреча вице-премьеров Азербайджана, Армении и России по вопросу разблокирования региональных транспортных коммуникаций состоится на этой неделе, дата уточняется, заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян. По его словам, которые приводит Sputnik Армения, работа рабочей группы касается вопросов разблокирования транспортных коммуникаций, речь не идет о делимитации госграницы.

По всей вероятности, встреча состоится на этой неделе. Будут обсуждаться только вопросы разблокирования транспортных коммуникаций, и не более, — сказал Григорян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что с Азербайджаном пока не согласовали документ, который могли бы подписать 1 июня на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе. Он напомнил, что в Молдавии состоится встреча, в которой примет участие он, президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель Евросовета Шарль Мишель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь заявил, что делимитация армяно-азербайджанской границы должна проводиться на условиях Баку. Это значит, что следует открыть железнодорожную дорогу в Нахичевань и вывести армянских военных из Карабаха. Политик подчеркнул, что мирное соглашение между республиками должно быть подписано на основе принципа территориальной целостности.