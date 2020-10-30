Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве началась

https://static.news.ru/photo/bddb66ea-1ab3-11eb-8e09-fa163e074e61_660.jpg Джейхун Бахрамов (второй слева) и Зограб Мнацаканян (второй справа) Фото: anna.a.naghdalyan/facebook.com

В Женеве началась встреча глав Министерств Иностранных дел Азербайджана и Армении. Переговоры Джейхуна Бахрамова и Зограба Мнацаканяна пройдут при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

О начале встречи министров на своей официальной странице в социальной сети написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

В Женеве стартовала встреча главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, — сообщила она в Facebook.

Ранее, как передавал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне заявил, что Баку на этих переговорах будет требовать от Еревана возвращения Лачинского и Кельбаджарского районов, части Агдамского района. Эти территории в 90-е перешли под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.