Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в соседней с РФ области Казахстана

https://static.news.ru/photo/53733f46-fa22-11ea-9ff1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vaclav Pancer/CTK/ZUMA Press/TASS

Падёж домашней птицы из-за птичьего гриппа происходит в семи районах граничащей с РФ Северо-Казахстанской области (СКО). Уведомлена Всемирная организация здравоохранения животных.

С 17 сентября в регионе действуют ограничения на вывоз живой птицы и продукции птицеводческих предприятий, бывшего в употреблении оборудования прицефабрик, а также пуха, пера и яиц.

В семи районах Северо-Казахстанской области с 9 по 16 сентября текущего года зарегистрирован падёж домашней птицы разных видов. Национальный референтный центр установил, что причиной падежа стал высокопатогенный грипп птиц (ВПГП), — говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства Казахстана.

В очаге заболевания проводится комплекс обязательных мероприятий, в том числе уничтожение трупов птиц, дезинфекция помещений и придворовых территорий.

В Минсельхозе региона заверили, что владельцам павшей птицы будет компенсирован ущерб на основании среднемесячных рыночных цен, которые определит специальная комиссия при акимате Северо-Казахстанской области. Выплаты будут поступать на банковские карты птицеводов в случае, если падёж был официально зарегистрирован с составлением комиссионного акта утилизации трупов пострадавших животных.

Как писал NEWS.ru ранее, Министерство сельского хозяйства Филиппин объявило в конце июля 2020 года о выявлении вируса птичьего гриппа H5N6 на фермах в северной провинции Пампанга.