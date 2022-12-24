Вслед за Москвой: Астана, Минск и Душанбе накажут своих фейкометов В Казахстане, Белоруссии и Таджикистане власти хотят пресечь дискредитацию вооружённых сил, но карать обещают не столь жестко, как это делает РФ

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Военное ведомство Казахстана предложило ввести уголовное или административное наказание за недостоверную информацию об армии. Эта мера, как считают в Министерстве обороны республики, должна предотвратить дискредитацию вооруженных сил страны, подрыв ее безопасности и обороноспособности. Но в отличие от российского аналогичного закона в Казахстане предлагают ограничить действие закона «особым периодом», который может быть введён высшим руководством на всей территории или части государства. Ужесточение законодательства о фейках об армии, как отмечают эксперты, происходит и в других постсоветских республиках, а начало процессу положил российский закон, подписанный президентом РФ 4 марта нынешнего года. NEWS.ru попытался понять, зачем такой закон нужен Казахстану, а также узнал, в каких еще странах бывшего СССР пошли по пути борьбы с фейками об армии.

Вместо реформ — запретительный закон

Советник казахского министра обороны по идеологии, информации и коммуникации Алишер Сулейменов заявил местным СМИ, что любая деструктивная информация наносит значимый урон и негативно сказывается на морально-психологическом состоянии личного состава вооруженных сил, подрывает боевую готовность подразделений. В ведомстве не скрывают, что имеют в виду не только информацию в СМИ, военных не в меньшей степени тревожат сообщения в социальных сетях. Как подчёркивается в комментарии Минобороны Казахстана, информационная война против государства, согласно мировому опыту, начинается с воздействия на население с целью его деморализации. Интернет здесь может оказаться более эффективным оружием в руках противника, чем СМИ.

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Однако казахское военное ведомство уточнило, что подобные меры оно предлагает применять только в «особый период», который вводится высшим руководством страны в соответствии с законами «О военном положении», «О чрезвычайном положении» и «О противодействии терроризму». Это означает, согласно логике Минобороны, что инициатива никак не покушается на свободу слова, не пытается ввести в обществе цензуру.

В казахском обществе отношение к инициативе военного ведомства, несмотря на логичные аргументы, остаётся неоднозначным. Эта инициатива свидетельствует об общем настрое власти против демократических преобразований и свободы слова, отметил в беседе с NEWS.ru глава Общественного фонда Liberty Галым Агелеуов.

Неслучайно в последнее время президент Токаев говорит, что не следует чиновникам реагировать на фейки, посты диванных блогеров, в которых содержится критика госорганов, — отметил эксперт. — Он подчёркивает, что эти люди мало знают, плохо разбираются в процессах, а чиновникам надо двигаться своим курсом. В результате в госорганах появляются подобные запретительные инициативы, чиновники отмахиваются от критики. До Минобороны, например, с аналогичными идеями у нас выступило судебное ведомство, ограничившее видео- и фотофиксацию во время открытых процессов. В целом критика руководства Казахстана в последнее время только усиливается, поэтому мы наблюдаем его наступление на права и свободы граждан.

По словам казахского политолога и правозащитника, в обществе появляется недовольство отсутствием реформ в стране. Казахстанцы после ухода в нынешнем году из реальной политики Нурсултана Назарбаева и его окружения ожидали от Токаева конкретных политических преобразований, но их не последовало. Президент сделал ставку на номенклатуру, слегка изменив прежнюю систему. При этом он обосновывает свои действия тяжёлой геополитической ситуацией, говорит, что надо продвигаться в реформах очень аккуратно. Но на самом деле идёт планомерное укрепление личной власти Токаева, для чего предназначены запретительные инициативы различных ведомств, заключил Агелеуов.

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В данном случае Министерство обороны Казахстана взяло на вооружение российскую идею о наказании за фейки о действиях российских военных. Российские законодательные ограничения, надо сказать, получают очень часто продолжение в других бывших постсоветских странах. Аппарат президента Казахстана часто перенимает практику российского законодательства, тем более нашего министра обороны называют пророссийским деятелем. Власть не допускает гражданское общество к законотворчеству, что видно уже по многим законам, имеющим явный авторитарный характер, — заключил казахский политолог.

Белоруссия и Таджикистан готовятся к атакам на армейские фейки

Борьбу с фейками об армии решили провести и в других постсоветских республиках. В начале декабря парламент Белоруссии в первом чтении принял ряд изменений в Уголовный кодекс, в том числе была введена уголовная ответственность за фейки о белорусской армии. Как говорится в пояснениях разработчиков законопроекта, «введение данной правовой нормы станет превентивной мерой, препятствующей распространению заведомо ложной несоответствующей действительности информации о белорусской армии и других силовых структурах».

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Ввести наказание за аналогичные проступки в отношении таджикской армии ещё раньше предложило Министерство обороны этой страны. В ведомстве считают, что в последнее время журналисты и «другие лица, преследующие определённые цели», увеличили «количество ложной информации о Вооруженных силах Таджикистана», что и побудило Минобороны страны «искать новые пути борьбы с этим явлением». В то же время, законодательная инициатива таджикских властей выглядит в целом гуманно, поскольку не предусматривает уголовного наказания. Клеветники, согласно ещё пока не принятому законопроекту, могут быть наказаны или штрафом, или административным арестом.

Поскольку казахский и белорусский законопроекты ещё не прошли через все парламентские чтения, говорить о конкретных сроках наказания в этих странах пока рано. Российский закон предусматривает самые различные формы воздействия на нарушителей. Например, за публичную дискредитацию армии можно получить штраф 100 тысяч рублей, а если распространение «дезинформации повлекло тяжкие последствия», — от 10 до 15 лет тюрьмы. Последним резонансным наказанием по этим статьям стал вердикт в отношении оппозиционера Ильи Яшина (признан в РФ физлицом-иноагентом). 9 декабря ему было назначено Мещанским судом Москвы восемь с половиной лет колонии общего режима за распространение фейков о Вооруженных силах РФ.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Илья Яшин

Насколько строгие законы обеспечивают достижение заявленных властями целей — сохраняют престиж армии, оберегают от подрыва боеготовности? Армия должна пользоваться уважением. Другое дело, что добиться этого уважения запретительными законами невозможно, отметил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Александр Жилин.

Нельзя путать боль за армию c фейками. У нас армия именно народная, поскольку содержится на народные деньги и включает в себя призыв. Если мы строгими законами закрываем армию от контроля со стороны общества, то эта структура уже армией быть перестаёт, становясь чем-то вроде ЧВК. Нас, военных специалистов, нельзя заставлять молчать, напротив, мы должны указывать на самые болезненные проблемы, чтобы вернуть престиж армии, способствовать повышению боеготовности. Народную армию закрывать от народа законами нельзя, иначе результат для неё окажется плачевным, — сказал наш собеседник.

На взгляд экспертов, власти постсоветских стран не заинтересованы в публичном контроле за армией, чтобы иной раз использовать её не по прямому назначению. К примеру, она может понадобиться не для отражения нападения извне, а для укрепления своих режимов. Массовые протесты в последние годы прошли как в Белоруссии, так и в Казахстане. Силовой фактор в их подавлении сыграл не последнюю роль.