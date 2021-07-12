Все здания госорганов в Казахстане взяты под контроль властей

Все здания государственных органов Казахстана взяты под контроль властей страны. Об этом сообщает агентство Sputnik Казахстан.

В настоящее время все здания госорганов взяты под контроль. Патрульная полиция обеспечивает общественный порядок. Строевые подразделения функционируют в штатном режиме. Работает служба «102». В среднем в сутки на пульт дежурных поступает более 1200 звонков, — сообщает агентство.

Также сообщается о плном востановлении движения пассажирских поездов в стране. Открыта платформа по продаже билетов без доступа в интернет. Это можно сделать через сайт bilet.railways.kz и приложение kaspi.kz.

При этом возобновление полётов воздушных судов через Международный аэропорт Актау планируется с 8 января. По словам директора аэропорта Меруерта Жолдыбаева, полеты по всем направлениям будут возобновлены с 10:00 (07:00 п Москве).

Проблемы с транспортом произошли в Казахстане на фоне протестов. Массовые протесты начались в стране в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения на фоне беспорядков был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после соответствующего обращения главы Казахстана.