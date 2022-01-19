Все российские миротворцы ОДКБ вернулись на родину

Все российские миротворцы, военная техника и вооружение, выполнявшие задачи в Казахстане, вернулись домой, сообщили в Минобороны России. Последние четыре самолёта военно-транспортной авиации ВКС РФ приземлились на подмосковном аэродроме в Чкаловском, передаёт РИА Новости.

Все миротворцы, военная техника и вооружение контингента Коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявшие задачи по охране социально-значимых объектов в Республике Казахстан, вернулись домой, — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что на самолётах вернулись домой военнослужащие и техника командования миротворческим контингента во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым. Всего с 6 по 19 января самолётами военно-транспортной авиации ВКС России было совершено 212 рейсов.

Ранее Сердюков рассказал о завершении операции российских миротворцев в Казахстане. По его словам, они проявили высокую готовность к действиям, профессионализм и организованность.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газ. Вскоре они переросли в вооружённый мятеж с центром в Алма-Ате. В дальнейшем хаос перекинулся на другие города Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодар. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан 6 января, после того как Токаев лично попросил поддержки у членов организации. После завершения своей миссии силы ОДКБ покинули территорию республики.