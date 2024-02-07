Местный житель рассказал, какие дома строят в освобожденных селах Карабаха Житель Забуха сообщил, что в новых домах Карабаха есть все для нормальной жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В освобожденные после военной операции Азербайджана села Карабаха люди возвращаются в заново отстроенные дома, рассказал корреспонденту NEWS.ru житель села Забух Лачинского района Рауф Шириноглы. По его словам, в них есть все для нормальной жизни. Он вспомнил, как он и его односельчане покинули свои дома в 1992 году из-за обстрелов Армении.

Все дома в нашем селе тогда были разрушены. В результате 44-дневной войны осенью 2021 года Забух освободили. Правительство построило новые дома. У меня теперь пятикомнатный дом на пять членом семьи, поскольку дети у меня разнополые. В доме вода, электричество, газ, интернет, канализация — все, что надо для нормальной жизни, — рассказал Шириноглы.

По его словам, приграничное село Забух одним из первых приняло на себя огонь вооруженных боевиков из Армении в начале 1990 года. Он рассказал, что после этого ему пришлось покинуть родное село.

По нашему приграничному селу с территории Армении велся артиллерийский и минометный огонь. Стреляли по селу с воздуха и вертолеты, поскольку в авиационной советской части, как нам сказали, было много офицеров-армян. Нам пришлось уходить по дороге на город Губадлы в другие азербайджанские районы, — утверждает Шириноглы.

По его словам, все эти годы он вместе с семьей жил в общежитии в Баку. Потом воспользовался социальным жильем, выделенным им правительством Азербайджана. В декабре его семья вернулась в родное село.

Я родился в 1970 году в Забухе, где родились и жили мои предки. В декабре прошлого года я и моя семья вернулись на родную землю! — заключил Шириноглы.

Карабахский город Лачин и окрестные села Забух и Сус, в которых ранее располагался российский миротворческий контингент, перешли под полный контроль Азербайджана в августе 2022 года. Позже там начались восстановительные работы и процесс возвращения вынужденных переселенцев.

В Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. На них представлены семь кандидатов, в том числе действующий глава государства Ильхам Алиев. Впервые за 30 лет голосование проходит в Карабахе. Алиев отдал свой голос на избирательном участке Ханкенди.