Все административные здания в столице Казахстана взяты под усиленную охрану

Все административные здания в Нур-Султане взяты под усиленную охрану. Жизнь в городе возвращается в обычный режим. После окончания комендантского часа на дороги вышли рейсовые автобусы, а жители отправились на работу, сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан» со ссылкой на главу департамента полиции Ержана Саденова.

По данным агентства, силовики выставили усиление около дома правительства, а возле аэропорта были замечены вооружённые военные и БТР. Кроме того, у резиденции президента и Дома министерств по периметру выставлена ​​охрана.

На дорогах большое количество автобусов, часть из них рейсовые, часть с надписью «заказ». Люди стоят на остановках, добираются на работу. Город продолжает жить обычной жизнью, — сообщает издание.

По сообщению агентства, жители столицы выстраиваются в очереди, пытаясь снять деньги в единственном работающем банке. Из-за отсутствия доступа в Интернет в магазинах второй день нет безналичного расчёта.

В ряде городов Казахстана несколько дней подряд проходили массовые акции протеста. Сначала митингующие призывали руководство страны вернуть прежнюю стоимость топлива после резкого повышения цен, затем требования переросли в политические, начались беспорядки. Так, 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения манифестантов с полицией.

В МВД Казахстана ранее сообщили о гибели восьми полицейских и солдат Национальной гвардии. Ещё 317 получили ранения. Правительство Казахстана подало в отставку.

На фоне беспорядков на территории всего Казахстана был введён режим чрезвычайного положения. Совет ОДКБ принял решение направить в республику миротворческие силы.