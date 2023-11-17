ВС РФ заняли промзону и идут к АКХЗ: что нового под Авдеевкой 17 ноября «Шепот фронта»: промзона под Авдеевкой перешла под контроль ВС РФ

Фото: МО РФ

Российские войска продолжают операцию по окружению Авдеевки с севера и с юга, и возможно, смогли полностью занять промзону к юго-востоку от города. Удалось ли ВС РФ войти на территорию коксохимического завода, что известно о подкреплениях, которые перебрасывают ВСУ?

Что происходит в промзоне Авдеевки 17 ноября

Telegram-канал «Шепот фронта» сообщил, что ВС РФ удалось занять всю авдеевскую промзону, продвигаясь по Ясиновскому переулку, а также примерно половину территории расположенного южнее садового товарищества «Виноградники».

По данным Telegram-канала Олега Царева, российские войска продвигаются западнее Ясиноватской развязки, однако речи о полном контроле над промзоной пока не идет. Источники Telegram-канала Владислава Угольного подтверждают активизацию ВС РФ в районе промзоны и «Виноградников».

«Точная конфигурация фронта здесь неизвестна, однако есть визуальная привязка, свидетельствующая об обходе Промки с севера. Вероятнее всего, ВСУ вскоре покинут этот рубеж обороны, попивший много крови НМ ДНР в 2016–2017 годах», — сообщает канал Угольного.

Минобороны РФ эту информацию никак не комментировало.

Что происходит южнее Авдеевки 17 ноября

К юго-западу от Авдеевки нет значительных изменений в конфигурации фронта. Угольный сообщает, что бои продолжаются к северу от населенных пунктов Водяное и Опытное.

«Наши заняли посадку в 1,5 км от многоэтажек в Авдеевке [к северу от Опытного]. Возможно, за последнее время чет изменилось, однако сообщений пока что нет», — сообщает блогер.

Минобороны РФ эту информацию никак не комментировало.

Как идет наступление у Степового 17 ноября

К северу от города идут тяжелые бои в районе населенного пункта Степовое и Авдеевского коксохимического завода, сообщает Telegram-канал «Два Майора».

Канал «Фронтовая птичка» со ссылкой на источники сообщает, что в районе Степового российские войска продвинулись на расстояние до одного километра, предварительно подавив огневые позиции противника (по данным Царева — в направлении Новокалиново).

«Наши войска отработали из РСЗО и минометов. Танки Т-90М и Т-72Б3 прикрывают наши штурмовые группы», — сообщает канал.

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Авдеевский коксохимический завод

Военкорский Telegram-канал WarGonzo сообщает, что российские войска наносят удары по ВСУ в районе населенных пунктов Екатериновка, Георгиевка, Красногоровка, Невельское, Нетайлово, Тоненькое, Ласточкино, Бердычи, Керамика и Сухая Балка.

Наступательные действия также продолжаются к востоку и северу от Авдеевки. По информации Владислава Угольного, ВС РФ находятся в 1,5 км от садового товарищества «Заря», которое расположено близ Очеретино. Также продолжается продвижение в направлении железнодорожной станции «Химик», расположенной на севере Авдеевки. Информации о взятии водоочистных сооружений и фильтровальной станции на данный момент нет.

Минобороны РФ эту информацию никак не комментировало.

Что известно о подкреплениях ВСУ

Луганский канал «Треугольник» по информации от своих источников сообщил о переброске большого количества украинских мобилизованных на Авдеевское и Угледарское направление.

«Фиксируем переброску крайние два дня с полигонов в Черниговской и Киевской областей на юг большого количества мобилизованных возрастом от 18 до 23 лет. Худые, перепуганные. Аналогичная ситуация из Запорожской и Днепропетровской областей. Но там возраст 40–50 лет», — утверждают авторы канала.

По их информации, на третьей линии от линии боевого соприкосновения размещаются «заградотряды», которым поставлены задачи по отлову дезертиров и подавлению бунтов среди мобилизованных военнослужащих ВСУ.

«В то же самое время на удалении от ЛБС 50–120 км развернуты медицинские госпитали временного размещения с сомнительными задачами. Вероятнее всего — черные трансплантологи», — отмечает «Треугольник».

Минобороны РФ эту информацию никак не комментировало.

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