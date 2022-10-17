ВС Белоруссии взяли под охрану железнодорожные объекты на границах

Фото: МО Белоруссии

Вооруженные силы Республики Беларусь взяли под усиленную охрану объекты железнодорожной инфраструктуры на приграничных территориях, сообщает Минобороны страны в Telegram-канале. Отмечается, что данные меры направлены на недопущение провокаций и диверсий. Какие именно границы взяты под усиленный контроль, в ведомстве не уточняют.

Вооруженные Силы Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны государственной границы. <...> С целью недопущения диверсий и провокаций под охрану взяты мосты, переезды, железнодорожные пути, оборудованы позиции для стрельбы из стрелкового оружия и военной техники, — говорится в сообщении Минобороны РБ.

В ведомстве подчеркнули, что глобальной целью усиления границ является обеспечение безопасности граждан Белоруссии. В частности, в случае взятия границ под особый контроль поставки оружия и боеприпасов будут невозможны.

14 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране введен режим повышенной террористической опасности. По его словам, такие меры были приняты в связи с «обострением ситуации по периметру границ». Ранее на совещании с правительством Лукашенко заявил, что Белоруссия стоит перед угрозой атаки с применением тактического ядерного оружия. Он отметил необходимость принятия мер в области безопасности, поскольку подобным оружием Белоруссия не располагает. Такая реакция президента последовала после высказывания президента Польши Анджея Дуды о том, что страна рассматривает возможность размещения на своей территории американского ядерного оружия.