ВС Азербайджана вошли в Шуши

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Азербайджанская армия вошла в город Шуши несколько часов назад. Сообщается, что бои продолжаются.

29 октября глава непризнанной республики Нагорный Карабах Араик Арутюнян заявил, что азербайджанские войска двигаются к Шуши и находятся в нескольких километрах от города.

Шуши располагается в десяти километрах от карабахской столицы Степанакерта. Через него проходит дорога, связывающая Степанкерт и Армению. Во время первой карабахской войны город получил серьёзные повреждения.

Как писал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Ереван препятствует мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, поскольку нарушают установленный режим перемирия.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.