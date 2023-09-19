ВС Азербайджана уничтожили радиолокационную станцию Армении

Фото: youtube.com/@azerbaijan_mod

Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении радиолокационной станции в Карабахском регионе. Позиция находилась в зоне российского миротворческого контингента.

ВС Азербайджана во вторник, 19 сентября, в Ходжавендском направлении точным ударом уничтожили радиолокационную станцию Р-18 армянских вооруженных формирований в зоне временной дислокации российского миротворческого контингента, — сообщает ведомство.

Ранее Минобороны Азербайджана показало, как военные наносят удары по долговременным огневым точкам. На кадрах, снятых на тепловизионную камеру, видны яркие вспышки у армянских позиций. В ходе обстрела также были уничтожены объекты военного назначения Армении.

Минобороны Азербайджана ранее объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркнули в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформированы о проведении операции.