На акциях протеста у здания кабмина Армении задержали свыше десяти человек Полиция Армении задержала 16 человек в ходе протестов в Ереване

Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

На акциях протеста у здания кабмина Армении и российского посольства в Ереване задержаны 16 человек, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции страны. Митинги начались в республике на фоне обострения ситуации в Карабахе. Стражи порядка применяют светошумовые гранаты против протестующих.

Одиннадцать человек были задержаны у здания правительства Армении, еще пятеро — у посольства РФ в Ереване, — рассказал собеседник агентства.

Ранее во время антиправительственных акций протестующие заблокировали вход в посольство России. Вскоре начались стычки с полицией, демонстранты пытались проникнуть внутрь здания. В результате пострадали несколько человек, они были госпитализированы. Полиция Армении призвала граждан не нарушать закон.

Азербайджан начал локальные антитеррористические мероприятия в Карабахе с целью восстановления конституционного строя 19 сентября. В МИД республики заявили, что единственным способом урегулирования ситуации в регионе является безоговорочный вывод армянских войск.

В Ереване, в свою очередь, опровергли заявления Баку. По словам министерства иностранных дел, республиканская армия не дислоцируется на территории Карабаха.