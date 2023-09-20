ВС Азербайджана отменили удар из-за стоящих рядом с целью гражданских авто

Фото: МО Азербайджана

Представитель Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов показал журналистам снятый с беспилотника видеоролик, доказывающий, что азербайджанские военные не наносят ударов по легитимным военным целям в тех случаях, когда рядом с ними замечены автомобили гражданских лиц, передает корреспондент NEWS.ru с брифинга ведомства. На видео запечатлена долговременная огневая точка армянских военных, рядом с которой видны автомобили, которые, предположительно, принадлежат мирным жителям.

В момент, когда на прицел уже была взята легальная цель, для избежания жертв среди гражданских командование отменило нанесение удара, — заявил Эйвазов.

Представитель ведомства добавил, что армянские соцсети распространяют ложную информацию о том, что военные Азербайджана бьют по гражданским авто и каретам скорой помощи. По его словам, это делается с целью посеять панику среди населения.

Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о проведении в Карабахе антитеррористических мероприятий локального характера с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и пресечения провокаций армянских военных.

Ранее в ведомстве опровергли информацию об обстреле азербайджанской армией колонны российского миротворческого контингента в Карабахе. Эти сообщения министерство назвало ложными. Также там заявили, что информация из армянских соцсетей об обстреле города Ханкенди Вооруженными силами Азербайджана оперативно-тактическими ракетными комплексами «Полонез» и LORA является дезинформацией. В ведомстве подчеркнули, что эти данные не отражают действительность.