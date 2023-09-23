ВС Азербайджана начали разминирование территорий в Карабахе после боев

Фото: Стрингер/РИА Новости

Окрестности Карабаха

Азербайджанские военные начали разминировать территории, где шли боевые действия, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ВС Анар Эйвазов. Также солдаты приступили к разоружению сил Карабаха. Эйвазов не стал уточнять; когда именно ВС планируют войти в Ханкенди.

Начали процесс разминирования. Также мы разворачиваем гуманитарные лагеря для нуждающихся, их несколько, каждый может разместить до тысячи человек. Параллельно доставляем в регион питание, воду, топливо, — уточнил Эйвазов.

Армия тесно сотрудничает с российскими миротворцами, добавил он. Безопасности населения уделяется огромное внимание.

Сейчас идет процесс разоружения сил Карабаха, мы принимаем вооружения. Число, количество, я думаю, через некоторое время посчитаем и озвучим, — добавил Эйвазов.

Ранее репортеры NEWS.ru посетили Ханкенди. Они прибыли в регион в 16:00 мск. По словам журналистов, никакой стрельбы не фиксируется.

20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий в регионе. На следующий день в Евлахе прошла встреча представителей армян Карабаха и Азербайджана. На ней присутствовали российские миротворцы.