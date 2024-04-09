Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле со стороны Армении

Фото: МО Армении

Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении 9 апреля, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана. По данным ведомства, атака велась с 16:00 до 16:50 по местному времени. Отмечается, что Азербайджан принял ответные меры.

Подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Арпа Кешишкендского района, подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Джахазир Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики, — сказано в сообщении МО.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает Армению и Азербайджан восстановить трехсторонний диалог. По словам дипломата, Москва всегда выступала за комплексное урегулирование ситуации в регионе, в отличие от Евросоюза и США. Она подчеркнула, что конфликт должен быть решен исключительно политико-дипломатическими методами.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прежде заявил, что Ереван предоставил Баку очередной пакет предложений по мирному соглашению. Он отметил, что в ближайшее время власти озвучат свою позицию по новым условиям договора.