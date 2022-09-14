Азербайджан обвинил Армению в обстреле азербайджанской армии из гаубиц

Войска Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Зейлик, Йелличе и Йухары Айрым Кельбаджарского района со своих позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа, Ашагы Шорджа и Заркенд, сообщает «Интерфакс- Азербайджан» со ссылкой на данные Минобороны. Известно, что огонь ведется c применением гаубиц Д-30 и Д-20.

Несмотря на призывы международного сообщества и достигнутую договоренность о прекращении огня, ВС Армении продолжают атаки и провокации в приграничных районах с применением артиллерии и другого тяжелого вооружения, — отмечает ведомство.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило об очередном нарушении режима прекращения огня со стороны Армении и обстреле позиций азербайджанских военных на границе. Сообщается, что в результате обстрелов были ранены двое мирных жителей. Один из них госпитализирован, второй получил легкие травмы.

В свою очередь, в Минобороны Армении обвинили Азербайджан в наступательных действиях в направлении Джермука и Верин Шоржи утром 14 сентября. Как заявил пресс-секретарь военного ведомства Арам Торосян, утром азербайджанские военные применили артиллерию и минометы, кроме того, в направлении Джермука были использованы ударные беспилотники.