В ночь на пятницу, 24 июня, армянские военные на госгранице в районе населенного пункта Сайбалы Гаракилсинского района обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении поселка Минкенд Лачинского района, сообщает Минобороны Азербайджана. Ведомство уточняет, что военные части республики своевременно отреагировали на недружественные действия соседей.
Со стороны наших армейских частей приняты адекватные меры реагирования, — говорится в сообщении.
Накануне глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что искусственное затягивание нормализации отношений между Баку и Ереваном приводит к негативным эффектам и несет с собой большие риски. Он подчеркнул приверженность Азербайджана к достижению прочного мира в регионе и выполнению достигнутых договоренностей.