ВС Армении обстреляли позиции Азербайджана на границе МО Азербайджана: армянские военные в районе Лачинского района обстреляли позиции ВС Азербайджана

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В ночь на пятницу, 24 июня, армянские военные на госгранице в районе населенного пункта Сайбалы Гаракилсинского района обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении поселка Минкенд Лачинского района, сообщает Минобороны Азербайджана. Ведомство уточняет, что военные части республики своевременно отреагировали на недружественные действия соседей.

Со стороны наших армейских частей приняты адекватные меры реагирования, — говорится в сообщении.

Накануне глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что искусственное затягивание нормализации отношений между Баку и Ереваном приводит к негативным эффектам и несет с собой большие риски. Он подчеркнул приверженность Азербайджана к достижению прочного мира в регионе и выполнению достигнутых договоренностей.