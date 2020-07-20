ВС Армении 60 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки

https://static.news.ru/photo/759f6eea-ca53-11ea-ac15-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.am

За минувшие сутки подразделения ВС Армении 60 раз нарушили режим прекращения огня на различных направлениях. Об том сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулемёты и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 60 раз, — говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрелу с позиций в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении подверглись позиции азербайджанской армии в селах Коханеби, Асрик Джирдахан Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Кроме того, оборонное ведомство сообщает об обстреле позиций с территории прилегающих к Нагорному Карабаху населённых пунктов.

Боестолкновения на границе в Товузском и Тавушском районах начались 12 июля. Баку заявляет, что огонь изначально был открыт армянскими военными. Азербайджан заявил о 12 погибших со своей стороны с начала эскалации на границе, Армения свои потери оценивает в 4 человека. Баку, впрочем, обвиняет Ереван в преуменьшении потерь и говорит примерно о 20 погибших с армянской стороны.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется три десятилетия. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там находятся и армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Как ранее писал NEWS.ru, 19 июля в пресс-службе Минобороны Азербайджана сообщали, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойная.