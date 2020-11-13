Врио президента Киргизии Жапаров сложил полномочия

https://static.news.ru/photo/dcf54906-268e-11eb-805d-fa163e074e61_660.jpg Садыр Жапаров Фото: president.kg

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров, временно исполняющий обязанности президента страны, сложил полномочия.

Я решил сложить с себя полномочия президента страны, а также приостановить должностные полномочия премьер-министра Кыргызской Республики и как рядовой гражданин буду участвовать в предстоящих президентских выборах, — цитирует РИА Новости политика.

14 ноября Жапаров подал в ЦИК страны документы для регистрации своей кандидатуры на выборах, которые должны пройти 10 января 2021 года. В начале ноября политик заявил, что планирует сложить с себя полномочия и начать избирательную кампанию. В своей программе он предлагает перейти к президентской форме правления. Жапаров считает, что такой вопрос должен решаться на референдуме после проведения конституционного совещания. Также он выступает за создание института народного собрания, перед которым должен будет каждый год отчитываться президент и парламент, писал NEWS.ru.

5 октября Бишкек охватили акции протеста. Митингующие были недовольны результатами парламентских выборов. 15 октября действующий президент страны Сооронбай Жээнбеков решил уйти в отставку. Его полномочия принял премьер-министр страны Жапаров после того, как спикер парламента отказался стать врио президента.

Как ранее писал NEWS.ru, Центризбирком Киргизии сообщил, что за шесть часов до конца срока подачи документов количество кандидатов на пост президента страны превысило 50 человек. Среди них много известных политиков. Участвовать в выборах планируют лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, его соратник по партии и экс-заместитель главы МВД Курсан Асанов, бывшая судья Конституционной палаты страны и лидер оппозиционной партии «Реформа» Клара Сооронкулова, экс-спикер парламента страны Канат Исаев и другие.