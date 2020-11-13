Врио президента Киргизии подал документы на участие в президентских выборах

https://static.news.ru/photo/d4d7579a-263f-11eb-943b-fa163e074e61_660.jpg Садыр Жапаров Фото: president.kg

Исполняющий обязанности президента Киргизии премьер-министр Садыр Жапаров подал в ЦИК документы для регистрации своей кандидатуры на президентских выборах.

Исполняющий обязанности президента Киргизской Республики Садыр Жапаров сегодня, 14 ноября, представил в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Киргизской Республики пакет документов для выдвижения своей кандидатуры на должность президента Киргизской Республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского лидера.

Среди предоставленных премьером документов — заявление о намерении баллотироваться в президенты Киргизии, справка об отсутствии у него двойного гражданства, сертификат о знании киргизского языка, согласие на обработку персональных данных и другие.

Как ранее писал NEWS.ru, врио президента Киргизии Садыр Жапаров заявил, что планирует сложить с себя полномочия и начать избирательную кампанию на досрочных выборах главы государства до 14 ноября.

5 октября столицу Киргизии охватили акции протеста. Митингующие были недовольны итогами голосования на парламентских выборах. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Демонстранты захватили ряд правительственных зданий. 15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что принял решение уйти в отставку. Полномочия главы государства на себя принял премьер-министр Жапаров. Согласно конституции, сделать это должен был спикер парламента, который, в свою очередь, отказался от руководства страной.