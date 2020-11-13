Врио президента Киргизии подал документы на участие в президентских выборах

Исполняющий обязанности президента Киргизии премьер-министр Садыр Жапаров подал в ЦИК документы для регистрации своей кандидатуры на президентских выборах.
Исполняющий обязанности президента Киргизской Республики Садыр Жапаров сегодня, 14 ноября, представил в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Киргизской Республики пакет документов для выдвижения своей кандидатуры на должность президента Киргизской Республики,
Среди предоставленных премьером документов — заявление о намерении баллотироваться в президенты Киргизии, справка об отсутствии у него двойного гражданства, сертификат о знании киргизского языка, согласие на обработку персональных данных и другие.
Как ранее писал NEWS.ru, врио президента Киргизии Садыр Жапаров заявил, что планирует сложить с себя полномочия и начать избирательную кампанию на досрочных выборах главы государства до 14 ноября.
5 октября столицу Киргизии охватили акции протеста. Митингующие были недовольны итогами голосования на парламентских выборах. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.
Демонстранты захватили ряд правительственных зданий. 15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что принял решение уйти в отставку. Полномочия главы государства на себя принял премьер-министр Жапаров. Согласно конституции, сделать это должен был спикер парламента, который, в свою очередь, отказался от руководства страной.