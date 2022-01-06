«Врагу не пожелаешь»: жительница Нур-Султана о протестах в Казахстане

«Бунт» в Казахстане начался не только из-за повышения цен на газ, но и на фоне роста стоимости остальных товаров и низких зарплат, рассказала на условиях анонимности NEWS.ru жительница Нур-Султана. Она отметила, что «народ устал молчать, вот и вырвались как дикари». Собеседница подчеркнула, что из-за протестов в столице республики «отключили Интернет, возвращают доступ на час, и невозможно зайти даже в соцсети».

Заглушили всё. Банкоматы также у нас не функционируют. Многие остались без работы, в том числе и я. Полный бес творится. Такое врагу не пожелаешь. Просто из-за людей, устроивших митинг, страдаем мы. Невозможно даже пойти ребёнку купить смесь, ибо везде наличка. Хотелось бы, чтобы наконец-то всё наладилось и наказали тех, кто не за мирное население, — рассказала собеседница.

Уровень жизни в стране женщина оценила на 5 из 10. По её словам, работая продавцом в Нур-Султане, она получает 150 тысяч казахстанских тенге (около 26,5 тысячи рублей), ещё 16 тысяч тенге (примерно 2,8 тысячи рублей) составляет детское пособие.

Мне не хватает, ибо дома маленький ребёнок, — отметила собеседница.

Говоря о вводе в Казахстан миротворцев ОДКБ, жительница Нур-Султана добавила, что «везде есть плюсы и минусы».

Везде есть плюсы и минусы. Боюсь, что чужой народ может захватить нашу землю. И начнётся война, — подытожила собеседница.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу. На всей территории Казахстана введён режим ЧС.