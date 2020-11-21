Врачи оценили состояние отравившихся в Минске школьников

https://static.news.ru/photo/6709cc20-2bd0-11eb-8a1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состояние учеников одной из школ в Минске, которые попали в больницу после массового отравления в столовой, оценивается как стабильное.

Согласно данным пресс-службы Минздрава Белоруссии, ученики средней школы № 61 были госпитализированы в детскую инфекционную больницу. В общей сложности вечер и ночь с жалобами на самочувствие в приёмный покой обратились 23 ребёнка.

Пять детей после осмотра и консультаций специалистов были отпущены домой. По состоянию на 09:00 (совпадает с мск. — NEWS.ru) один выписан в связи с улучшением, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что остальным 17 школьникам оказывается медицинская помощь. 21 ноября некоторых ребят после осмотра могут также выписать.

Ранее NEWS.ru писал, что массовое отравление детей произошло в школе № 61 Минска, сообщили в белорусском Минздраве. Следственный комитет возбудил дело о нарушении санитарно-эпидемических требований. В общей сложности за помощью врачей обратились примерно 280 учеников.