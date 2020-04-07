Врачи Белоруссии рассказали о множестве пациентов со «странной пневмонией»

https://static.news.ru/photo/b540dcd0-78f7-11ea-82da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Сотрудники нескольких медицинских учреждений Белоруссии рассказали, что многие врачи сейчас уходят в отпуск или берут отгулы. Причина — огромное количество пациентов со «странной двусторонней пневмонией».

По словам одного медика, об этом нельзя рассказывать, передаёт «Подъём».

Мы же понимаем, что это. Рассказывать об этом нельзя, потому что одна врач из Витебской клинической больницы вон рассказала о ситуации, так её прокуратура затаскала, — подчеркнул он.

Другой врач отметил, что уже написал заявление на отпуск и не боится потерять работу, так как его профессия востребована.

Я готов лечить, но нормально, а не в условиях, когда пациент с инфекцией лежит в кожно-венерологическом, — заключил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался вводить в стране жёсткие ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса и посоветовал властям лучше подумать над решением экономических вопросов.

По его словам, сосредоточиться необходимо на решении проблем сельского хозяйства и на предстоящей посевной кампании. Президент добавил, что сейчас многие мировые лидеры заговорили о нехватке продуктов питания и даже голоде после окончания эпидемии коронавируса. Поэтому в Белоруссии приоритетной задачей должна стать продовольственная безопасность.