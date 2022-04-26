Врач заявил, что Саакашвили может стать инвалидом или умереть Врач Тоидзе заявил, что Саакашвили может стать инвалидом или умереть

Неврологическое и физическое состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили близко к инвалидности или летальному исходу, ему требуется лечение за границей, заявил член консилиума при омбудсмене Грузии Отар Тоидзе. До этого пенитенциарная служба минюста Грузии опровергла информацию о резком ухудшении здоровья Саакашвили, пишет РИА Новости.

Его состояние настолько тяжёлое, что необходимо незамедлительное лечение в какой-нибудь заграничной клинике. <...> Неужели мы должны показать мёртвого президента, чтобы население поверило в его состояние? — сказал врач.

Ранее экс-президент Грузии объявил бессрочную голодовку из-за плохого лечения в тюрьме. По его словам, из-за неадекватной медицинской помощи он два раза терял сознание в камере. При этом врачи не имеют права заходить к нему и завершают работу после 18:00 по местному времени.

Саакашвили был арестован 1 октября прошлого года сразу после возвращения в Грyзию, которую покинул в 2013 году. На родине в отношении политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым экс-президент страны был заoчно осуждён. В Тбилиси его неоднократно предупреждали о том, что любая попытка пересечь границу Грyзии обернётся арестом и тюремным зaключением.