Вплоть до туалетной бумаги: Лукашенко запретил ввоз товаров из Польши

Белорусская таможня перестала пропускать в страну любые польские товары. Туристов на границе ставят перед выбором: либо они избавляются от польских покупок, либо возвращаются с ними назад.
Об этом
Издание предполагает, что данный запрет появился, чтобы спасти тающие валютные резервы Белоруссии. Кроме того, таким шагом президент Александр Лукашенко намерен показать, что его слова о закрытии границ с Польшей и Литвой не являются пустым звуком.
В Белоруссии идут массовые протесты с 9 сентября, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Лукашенко заявил: нынешний сценарий протестов в республике на Западе готовили десять лет. Этим занимались США и их «сателлиты» — Польша, Литва, Чехия и Украина. По его словам, за полгода до президентских выборов технологии дестабилизации были обкатаны на выборах в парламент.
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