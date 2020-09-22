Вплоть до туалетной бумаги: Лукашенко запретил ввоз товаров из Польши

https://static.news.ru/photo/95744414-fd54-11ea-81e0-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Белорусская таможня перестала пропускать в страну любые польские товары. Туристов на границе ставят перед выбором: либо они избавляются от польских покупок, либо возвращаются с ними назад.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza. Издание отмечает, что таможенники не позволяют провезти «пачку кофе, шоколадные конфеты, даже рулон туалетной бумаги». Документ, на основании которого действуют охранители границы, они не называют.

Издание предполагает, что данный запрет появился, чтобы спасти тающие валютные резервы Белоруссии. Кроме того, таким шагом президент Александр Лукашенко намерен показать, что его слова о закрытии границ с Польшей и Литвой не являются пустым звуком.

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 сентября, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Лукашенко заявил: нынешний сценарий протестов в республике на Западе готовили десять лет. Этим занимались США и их «сателлиты» — Польша, Литва, Чехия и Украина. По его словам, за полгода до президентских выборов технологии дестабилизации были обкатаны на выборах в парламент.