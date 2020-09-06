Возле Дворца Независимости флаг Белоруссии заменили на бело-красно-белый

https://static.news.ru/photo/b04cecd6-f04e-11ea-bb36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thibault Savary/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Минске протестующие сняли флаг Белоруссии, находившийся рядом со зданием гостиницы «Виктория», и заменили на бело-красно-белый.

Гостиница расположена вблизи резиденции белорусского лидера Александра Лукашенко. Около 10 неизвестных мужчин в тёмной одежде стоят на крыше Дворца Независимости. Собравшиеся требуют отставки главы государства, передаёт MK.RU.

Бело-красно-белый флаг является одним из исторических национальных символов белорусов. Его использовали в качестве государственного символа с 1918 по 1919 год, а также после развала СССР (с 1991 по 1995 год).

Ранее десятки тысяч людей вышли сегодня на улицы столицы и других городов, чтобы принять участие в «Марше единства». Белорусские власти ещё с утра начали готовиться к предстоящей акции. На улицах появились БТР, водомёты, автозаки. Также часть столицы оказалась перегорожена колючей проволокой. Начались перебои с Интернетом. Уже сообщалось о стычках с ОМОНом, пострадавших и задержаниях.

В Минске колонна протестующих дошла до дворца Александра Лукашенко, путь дальше им преградил кордон силовиков. Люди не расходятся, несмотря на дождь. По оценкам очевидцев, в акции принимают участие не менее 100 тысяч человек. Где сейчас находится сам Лукашенко, неизвестно. В прошлый раз, когда демонстранты подошли к его резиденции, пресс-служба президента выпустила видео, на котором глава государства ходит по территории дворца в бронежилете и с автоматом. Вместе с ним на кадрах был замечен и его вооружённый несовершеннолетний сын.

Протестные акции начались в Белоруссии с 9 августа, сразу после выборов президента. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила Светлана Тихановская.

NEWS.ru писал, что в Гродно протестующие вступили в противостояние с ОМОНом. В какой-то момент кто-то из протестующих распылил слезоточивый газ.