Воюющие на Украине азербайджанцы могут лишиться гражданства Депутат Орудж предложил лишать гражданства воюющих на Украине азербайджанцев

Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уроженцы Азербайджана, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины, должны быть лишены гражданства, заявил председатель республиканского комитета по правам человека Захид Орудж во время выступления в парламенте. По словам депутата, необходимо принять такие же меры, как и в отношении тех, кто воевал в Сирии и Ираке на стороне радикальных группировок, передает Sputnik Азербайджан.

Азербайджанцы, воющие на Украине, должны быть лишены гражданства так же, как и те, кто воевал в Сирии и Ираке, — высказался Орудж.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что обстановка в мировой политике вызывает у него серьезное беспокойство. По словам Алиева, мир очень близок к третьей мировой войне. Глава государства также подчеркнул, что армия страны смогла продемонстрировать свою силу и не собирается отступать в ситуации с Арменией. Он добавил, что если территориальные претензии не прекратятся, то мирного соглашения с соседней республикой не будет.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в свою очередь отметил, что Баку рассчитывает на подписание мирного договора с Ереваном на основе признания территориальной целостности друг друга не на словах, а на деле. Он добавил, что соглашение должно быть постоянным, чтобы в будущем у государств не возникало дополнительных вопросов.