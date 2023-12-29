Востоковед назвал очередную страну, которая наладит отношения с «Талибаном» Востоковед Серенко: Киргизия может исключить «Талибан» из черного списка

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Решение властей Казахстана исключить «Талибан» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) из списка запрещенных организаций связано с политикой Катара, предположил в беседе с NEWS.ru востоковед Андрей Серенко. По его словам, следующей страной, которая поступит аналогичным образом, может стать Киргизия.

Катар — страна-посредник, которая склоняет другие государства к фактическому признанию «Талибана». Я не исключаю, что Казахстан принял такое решение в результате усилий катарской дипломатии. В частности, из-за подписания оборонного соглашения между Дохой и Астаной 12 декабря этого года. А летом 2023 года подобный договор Катар подписал с Киргизией. Так что и Бишкек может исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций, — заявил эксперт Центра изучения современного Афганистана.

Востоковед допустил, что действия Астаны в отношении Афганистана вызваны желанием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева увеличить влияние республики в Средней Азии и мире.

Токаев в течение этого года активно демонстрировал интерес к афганской повестке. Так, он предлагал создать Региональный центр ООН по ЦУР для Центральной Азии в Казахстане. Это — площадка для диалога, в частности, по проблеме Афганистана. В инициативе Токаева проявляется стремление усилить политический статус Казахстана в регионе и мире, показать себя в качестве передовой страны. Тем более, проблема Афганистана до сих пор актуальна, — сказал Серенко.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Казахстана об исключении движения «Талибан» из списка запрещенных организаций. По ее словам, это поспособствует выведению Афганистана из международной изоляции.

Также она отметила, что это решение откроет новые возможности для гуманитарной поддержки афганского населения и позитивно скажется на усилиях по поддержанию региональной безопасности, борьбы с терроризмом и наркопреступностью.