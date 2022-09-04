Восемь человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Азербайджане

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Восемь человек погибли в ДТП с участием туристического микроавтобуса на юге Азербайджана, сообщает Media.az со ссылкой на местные власти. По предварительным данным, еще 10 человек пострадали. В настоящее время им оказывают медицинскую помощь. На место ДТП были привлечены бригады скорой медицинской помощи Лерикской, Лянкяранской и Масаллинской районных центральных больниц.

Микроавтобус, следовавший из села Болады Лянкяранского района в святилище в Лерикский район, разбился на обратном пути в селе Гюнешли Лерикского района, — говорится в сообщении.

В момент аварии в микроавтобусе, по предварительным данным, находились 50 человек. По неподтвержденной информации, большинство из них были пожилого возраста.

Местные жители помогли пострадавшим выбраться из микроавтобуса и вызвать экстренные службы. Прибывшие спасатели извлекли из машины тела погибших. Проводится расследование по факту ДТП.

По предварительной версии, водитель микроавтобуса потерял управление, в результате чего транспортное средство врезалось в бетонное ограждение на обочине дороги.

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