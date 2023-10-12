«Вопрос № 1»: Путин предложил Алиеву обсудить Карабахский конфликт Владимир Путин и Ильхам Алиев начали переговоры в Киргизии

Фото: kremlin.ru

Ильхам Алиев и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин, начиная встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Киргизии, заявил, что тема Карабаха является «номером один» в их переговорах, передает ТАСС. Оба президента находятся с визитами в Бишкеке, встреча проходит в государственной резиденции «Ала-Арча». Российский президент предложил начать встречу с двусторонней повестки, а затем основательно обратиться к основной теме.

Вопрос № 1 — ситуация вокруг Карабаха. У нас есть другая повестка — она достаточно обширная. Я предлагаю начать со второй части. Дадим нашим коллегам высказаться, а потом еще с глазу на глаз пообщаемся, поговорим по всему комплексу чувствительных вопросов, — сказал Путин.

Алиев поддержал предложение Путина и отметил, что двусторонние отношения России и Азербайджана — более позитивная тема. Он обратил внимание на рост промышленной кооперации и товарооборота между странами.

Считаю, что ваше предложение вполне разумное. Мы с коллегами поговорим о двусторонней повестке дня. Результаты этого года очень впечатляющие: и по товарообороту, и по промышленной кооперации, по сотрудничеству в транспортной сфере. Ну а потом пройдемся по вопросам региональной тематики и вопросам безопасности, — заявил во вступительном слове Алиев.

21 сентября Алиев в телефонном разговоре с Путиным принес извинения и выразил соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев в событиях, связанных с обострением Карабахского конфликта. Он пообещал наказать виновных в их смерти и оказать материальную помощь близким погибших.