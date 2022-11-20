Вооруженный украинский военный пересек границу Белоруссии Погранслужба Белоруссии: вооруженный человек пересек границу со стороны Украины

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Вооруженный человек пересек границу Белоруссии со стороны Украины, сообщили в Госпогранкомитете республики. По данным ведомства, он фотографировал местность, а также искал или устанавливал что-то в снегу.

Инцидент произошел около 16:00 по местному времени 19 ноября на пограничном переходе «Словечно». Мужчина незаконно пересек границу в районе железнодорожного пункта.

В Госпогранкомитете отметили, что «низкая дисциплина находящихся вблизи границы украинских сил территориальной обороны» создает провокационные ситуации на границе. В ведомстве подчеркнули, что подобные инциденты могут привести к вооруженному боестолкновению.

По факту инцидента проводится проверка.

Ранее в Белоруссии сообщили о провокации украинских силовиков на границе. Госпогранкомитет республики уточнил, что в пункте пропуска «Глушкевичи» 29 октября камерами видеонаблюдения было зафиксировано движение в сторону белорусской границы украинского БТР-80 с группой вооруженных людей в форме.