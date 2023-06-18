Мужчина захватил банк в Астане: чего он требовал, что стало с заложниками Мужчина захватил отделение банка Kaspi в Астане с требованием перевести все активы детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся.

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Мужчина, вооруженный пистолетом, захватил отделение банка Kaspi в Астане. Глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что злоумышленник удерживал в банке семерых сотрудниц. Силовики провели штурм здания и задержали преступника. Что известно о захватившем банк мужчине, какие требования он выдвинул, как полиция и спецназ задерживали налетчика — в материале NEWS.ru.

Когда захватили отделение банка

Днем 18 июня мужчина ворвался в здание банка Kaspi в Астане, расположенном на улице 1 Мая, и заперся изнутри вместе с посетителями. По данным МВД Казахстана, он был вооружен. ТАСС сообщает, что на место прибыли сотрудники полиции, со злоумышленником начали переговоры.

«В здании отделения банка Kaspi на улице Достык заперся мужчина. По предварительным данным, мужчина вооружен», — сообщили в МВД Казахстана.

Сотрудники правоохранительных органов призвали местных жителей соблюдать спокойствие и не мешать их работе. К банку прибыл спецназ, здание оцепили. Из дома, в котором расположен банк, эвакуировали жильцов.

Какие требования выдвинул злоумышленник

Захвативший заложников потребовал перевести все активы детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. На выполнение своих условий он дал три часа. При их невыполнении злоумышленник угрожал убить заложников.

По данным ТАСС, в банке находились семь девушек и один охранник. В пресс-службе финансовой организации сообщили, что в здании не было посетителей, только сотрудники банка.

Что известно о злоумышленнике

Telegram-канал Mash сообщил, что силовики установили личность мужчины, захватившего заложников в отделении банка, им оказался 30-летний уроженец Жамбылской области Алихан Мурадов. По предварительной информации, у него были проблемы с кредитом.

По неподтвержденной информации, с 2013 года Мурадов стоит на учете в наркодиспансере. По данным Mash, ранее мужчина уже дважды привлекался к уголовным делам в статусе подозреваемого.

Как спецназ задержал мужчину

Прибывший к отделению банка спецназ штурмовал здания, где злоумышленник удерживал заложников. По информации Mash, во время штурма люди выбегали из банка, возле здания их ждали медики. Все это время были слышны звуки выстрелов и крики.

В полиции Казахстана заявили, что мужчину удалось задержать и обезвредить. В результате захвата банка никто не пострадал. Всех заложников освободили. В МВД Казахстана уточнили, что переговоры с Мурадовым вел министр внутренних дел Марат Ахметжанов.

«Проведена успешная силовая операция в здании отделения банка Каspi. Все заложники освобождены! Заложников освободили после штурма полиции. Всех сотрудников вывели. Захватчик обезврежен», — сказал глава ведомства.

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