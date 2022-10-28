Новый шанс для Пашиняна: Баку зовет Ереван перейти к созиданию Закавказскому урегулированию дали новый шанс. Будет ли подписан до конца года мирный договор между Арменией и Азербайджаном?

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном пройдёт в Сочи 31 октября. Ключевыми темами для диалога остаются подписание мирного договора и разблокирование транспортного сообщения между странами.

Напомним, ранее президент Азербайджана и премьер Армении заявили о необходимости подписать мирный договор до конца года. «Если у армянской стороны будет воля», — подчеркнул Ильхам Алиев. «Я и правительство сделаем все, чтобы это было реалистично», — пообещал Никол Пашинян. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в свою очередь напомнила, что «Россия выступала в качестве посредника, выступает и будет оказывать содействие для того, чтобы два государства вышли на подписание мирного договора». Эксперты утверждают, что от подписания мирного договора между Баку и Ереваном напрямую зависит судьба мирного урегулирования на Южном Кавказе и реализация глобальных экономических проектов.

Почему это важно. Завершение нынешнего года имеет все основания стать наиболее интенсивным «переговорным периодом» между Баку и Ереваном. Помимо сочинской встречи, планируются переговоры лидеров в Брюсселе в середине ноября, а также намечена встреча министров иностранных дел двух стран. До конца ноября должна состояться дискуссия экспертных групп двух стран, которые уже работают над конкретными пунктами будущего договора.

Главным препятствием для заключения мирного договора остаётся «карабахский вопрос». Позиция Баку заключается в том, что «карабахский конфликт урегулирован, вопрос Карабаха закрыт». В Ереване с этой схемой не согласны, здесь настаивают на межгосударственном урегулировании вопроса. Оппозиция даже обвиняет окружение Пашиняна в «предательстве» интересов своего народа.

Как отметил президент России Владимир Путин, говоря о разрастании западного влияния в Закавказье, «так называемый вашингтонский вариант, насколько я понимаю, предусматривает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом в целом. Если Армения так считает, то, пожалуйста, мы поддержим любой выбор армянского народа». Если же в Армении считают, что Карабах имеет особенности, то «нужно обговаривать это в будущем мирном договоре», добавил российский лидер.

Подробности. Посредники в лице Вашингтона и Брюсселя высказываются за следующий план: заключение мирного договора, ослабление напряжения на армяно-азербайджанской границе, а после — переход к теме разблокирования транспортных коммуникаций. У России иной подход к процессу урегулирования. Этот подход в пятницу изложил президент Владимир Путин в своём выступлении на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ: делимитация армяно-азербайджанской границы, разблокирование транспортных коммуникаций, решение гуманитарных проблем. «В дальнейшем это позволит выйти и на заключение мирного договора», — заключил президент России.

По мнению экспертов, российский вариант входит в противоречие с «брюссельско-пражскими» положениями. Европейская сторона поддержала тезис, что если заключение мирного договора оставить до завершения всего процесса, то урегулирование продлится ещё не один год. А вот заключение мирного договора исключит последующее применение сторонами вооружённых сил в случае возникновения новых конфликтных ситуаций. В то же время обе стороны продолжают вооружаться, что может привести к новым боестолкновениям, если достичь мирного договора не получится, напоминают эксперты.

Но есть среди экспертов и сторонники «российского варианта». На их взгляд, скрупулёзное решение вопросов с делимитацией границы, разблокирование транспортных артерий создаст хорошие условия для подписания масштабного документа о мирном урегулировании.

Фото: kremlin.ru

Последствия. Эксперты разошлись во взглядах на процесс армяно-азербайджанского урегулирования. Если одни считают, что у сторон появилась реальная возможность добиться его в ближайшее время, то другие вообще не верят в успех в краткосрочном будущем.

Нет выхода из конфликта, который бы устроил всех <...>. Стороны будут искать компромиссный вариант, но и те, и другие останутся им недовольны. И там, и там обвиняли Москву. Крайне сложно размотать этот клубок противоречий и достичь согласия, которое бы устроило всех, — заявил российский политолог Сергей Михеев, комментируя армяно-азербайджанские разногласия.

В Ереване убеждены, что подписание Пашиняном мирного договора может спровоцировать оппозиционные протесты.

Баку делает всё возможное, чтобы Армения подписала как можно быстрее мирный договор, признав в том числе Карабах в составе Азербайджана. Но этот договор только обострит ситуацию в регионе, потому что его не примет армянский народ — его у нас называют не договором, а капитуляцией. При первой же возможности поднимут головы реваншистские силы. В России это понимают, как создаётся впечатление, — отметил в беседе с NEWS.ru ереванский политолог Самвел Мурадян.

Азербайджанский политолог Тофик Аббасов полагает, что для урегулирования ситуации прежде всего нужна политическая воля Еревана.

Если у Армении будет желание договориться, то можно всё это осуществить. Блок вопросов урегулирования не такой уж вязкий и сложный. Делимитацию можно проводить не торопясь, это обычная практика. Главное — начать. Если процесс пойдёт, то не будет иметь значения — до конца нынешнего года его закончить или чуть позже. Если Никол Пашинян проявит гибкость, то проблем не будет. Но такое впечатление, что Ереван не торопится. А регион заждался мирных инициатив. Настала пора реализовывать серьёзные экономические проекты, — сказал собеседник интернет-издания.

Особенности позиции Армении. Политолог Тофик Аббасов убеждён, что российский подход к решению урегулирования более эффективен, чем западные, поскольку он ведёт к итогу поэтапно, решая вопросы один за другим, и позволят завершить процесс подписанием мирного договора.

Мы сейчас видим, что всплыли детали плана Лаврова, который предусматривал возвращение пяти районов вокруг Карабаха Азербайджану, — продолжает Аббасов. — Это говорит о том, что Москва в своё время настаивала на их передаче. Кельбаджарский и Лачинские районы при этом обеспечивали бы коммуникации между Арменией и армянским населением, живущим в Карабахском регионе. Их возвращение решалось бы на следующем этапе. Это имеет смысл напоминать армянской стороне, потому что она оказалась в нынешней ситуации по своей вине, с порога отвергая все мирные инициативы.

На заседании клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что в ответ на предложение Москвы передать под контроль Азербайджану пять районов, «Армения пошла своим путём».

Эксперты напоминают, что и Минская группа ОБСЕ поддержала этот план. Но если Армения не приняла его, это означает, что у неё есть какие-то собственные, отличные от России, интересы. Между тем российский вариант был хорошим шансом для Еревана выйти из многолетнего противостояния в регионе.

В своём выступлении Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова поддержать мнение армянского народа, давая понять, что не рассчитывает на понимание армянского руководства, полагают эксперты. На их взгляд, руководство Армении больше расположено к «вашингтонскому документу» урегулирования. Оно согласилось с договорённостями в Праге, хотя в этих документах признаётся суверенитет Азербайджана над Карабахом.

Не исключено, что Ереван, согласно вашингтонскому и пражскому плану, нормализовав отношения с Баку, попытается пересмотреть отношения с Москвой. Заявления о выходе из ОДКБ и выводе 102-й российской военной базы уже звучат в среде армянских политиков. Нормализация отношений с Азербайджаном лишит смысла нахождения в военном союзе с Россией, имея партнёров в лице США и Франции.

Именно по инициативе Еревана в страну прибыли наблюдатели ЕС, при этом армянские власти уже высказывали недовольство российскими миротворцами в Карабахе, призывая несколько «разбавить» их состав за счет других международных партнеров Армении. Все эти факты настораживают российских экспертов, делающих выводы о ненадёжности «армянских партнёров», не учитывающих интересы Москвы.