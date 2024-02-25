«Володя должен понимать»: Лукашенко озвучил пугающее предупреждение Украине Лукашенко: в случае отказа от переговоров с РФ дни Украины сочтены

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Конфликт на территории Украины должен решаться за столом переговоров, и если Киев решит отказаться от диалога с Россией, то дни страны будут сочтены, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в общении с журналистами после участия в первом в истории республики едином дне голосования. По его словам, которые приводит агентство БелТА, это понимают и украинские военные, которые видят, сколько человек погибает ежедневно. Они знают, что в бой бросают неподготовленных солдат, которые скоро не вытерпят и «побегут», считает политик.

Это все решается за столом переговоров. Это пока политика. Но если Запад будет так «помогать» Украине, как сейчас, то дни Украины сочтены. Это Володя Зеленский должен понимать как «Отче наш» <...> Если сейчас не пойти на переговоры с Россией украинцам, они полностью потеряют Украину, — заявил Лукашенко.

Как только украинские бойцы перестанут воевать, западную часть Украины заберут поляки, добавил президент. По его мнению, при этом южная часть отойдет России, а от страны останется один лишь Киев, поэтому Украине необходимо соглашаться на переговоры уже сейчас.

Ранее Лукашенко оценил идею слияния России и Белоруссии, добавив, что народы обеих стран не воспримут ее положительно. При этом, по его словам, РФ и Белоруссия могут создать объединение, которое сделает оба государства сильнее, поскольку общая безопасность — «это святое».