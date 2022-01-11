Володин назвал решение ситуации в Казахстане новым этапом развития ОДКБ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение участников ОДКБ направить миротворческие силы на защиту ключевых объектов инфраструктуры Казахстана позволило обеспечить безопасность мирных граждан и избежать серьёзных проблем не только в Казахстане, но и в других странах. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале, добавив, что важно не допустить в государствах ОДКБ новых актов внешней агрессии.

Для ОДКБ, объединяющей шесть стран, произошедшее можно считать новым этапом развития. Организация показала, что может эффективно решать непростые задачи, — отметил Володин.

Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена, через два дня начнётся поэтапный вывод миротворцев. Сам же этот процесс, по его словам, займёт не более 10 дней.

Президент Казахстана подчеркнул необходимость кардинально реорганизовать систему безопасности в стране и пересмотреть принципы работы пограничной службы. Для этого в республике сформируют новые подразделения нацгвардии и спецназа. Кроме того, необходимо предотвратить сращивание религиозного экстремизма с криминалом.

Ранее Токаев во время онлайн-саммита ОДКБ заявил, что Казахстан пережил самый тяжёлый кризис за всю историю 30-летней независимости. По его словам, деструктивные силы неоднократно предпринимали попытки расшатать ситуацию в стране, однако эти действия пресекались. Как отметил Токаев, беспорядки в республике стали попыткой государственного переворота, а все боевые действия координировались из одного центра.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое относительно цен в ноябре на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата. Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков, не считая множества магазинов.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками.