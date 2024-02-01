«Воевать мы не собираемся»: МО Белоруссии о ядерном оружии в новой доктрине МО Белоруссии: ядерное оружие в военной доктрине является средством сдерживания

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Артем Буторин

В проекте военной доктрины Белоруссии не идет речи о механизмах, способах, формах и тактических приемах применения ядерного оружия, сообщил начальник информационно-аналитического управления Генштаба ВС республики Артем Буторин. По его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны Белоруссии, доктрина сохранила свою «миролюбивую направленность», и Минск не рассматривает ни одну страну в качестве своего врага.

Хочу успокоить всех — воевать мы не собираемся. Мы обновляем положения документа, чтобы он больше соответствовал тем вызовам и угрозам, которые существуют на сегодняшний момент. <...> Мы в доктрине декларируем политические моменты, что ядерное оружие является средством стратегического сдерживания от развязывания агрессии против нашего государства, — пояснил Буторин.

При этом полковник указал, что в военной доктрине декларируется готовность Белоруссии отстаивать национальные интересы всеми силами и средствами, которые есть в распоряжении государства. В Минобороны республики добавили, что представители власти, аппарата ведомства и эксперты продолжат информировать общество и международную общественность о планах обновления доктрины.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после размещения тактического ядерного оружия России на территории республики «ошалевшие соседи опустили крылья». Глава государства выразил надежду, что новому поколению политиков не придется принимать решений о возможном применении такого оружия.