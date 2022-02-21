Военный историк рассказал, удастся ли ДНР и ЛНР противостоять Украине

В случае военного столкновения самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики не смогут долго противостоять Украине без помощи России, сообщил военный историк Борис Юлин «Радио 1». По его мнению, не поможет и всеобщая мобилизация, потому что не хватает оружия.

Всеобщая мобилизация может дать довольно большое количество людей, хотя и не факт, что это получится. Но вооружить и оснастить эту армию без помощи РФ всё равно не получится. ДНР не располагает достаточными запасами вооружения и припасов, — сказал Юлин.

Он добавил, что обороноспособность республик напрямую будет зависеть от помощи России, и отметил, что война — наихудшее решение проблем.

Ранее главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республики. По словам Пушилина, Киев решился на силовое решение конфликта в регионе.

Владимир Путин же призвал обсудить вопрос о признании республик на внеочередном заседании Совета безопасности. По его словам, он тесно связан с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и в Европе в частности. Президент подчеркнул, что Россия изначально делала всё, чтобы противоречия в Донбассе разрешить мирным путём.