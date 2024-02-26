Военный эксперт рассказал, зачем Зеленский огласил потери ВСУ Военэксперт Бартош: Зеленский сообщил Западу о готовности продолжать конфликт

Фото: МО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о 31 тысяче погибших военнослужащих ВСУ, чтобы продемонстрировать Западу готовность продолжать конфликт, предположил в беседе с NEWS.ru член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. Эксперт также отметил, что Киев хочет вступить в НАТО в 2024 году.

Он старается показать своим западным кураторам, что Украина сражается и готова продолжить борьбу. Кроме того, в ряде своих выступлений Зеленский настойчиво добивается продолжения поставок оружия, военной техники странами Запада. Он обещает продолжать борьбу против российских Вооруженных сил еще долгое время. Зеленский обусловливает свою победу также финансовой помощью и вербовкой наемников, — заявил Бартош.

Военный эксперт добавил, что одна из целей президента Украины — преподнести свою страну как мощное государство с сильным военно-промышленным комплексом. По мнению аналитика, это обусловлено желанием Киева в ближайшее время вступить в НАТО.

Одной из целей Зеленского является создать необходимую платформу для того, чтобы добиваться принятия Украины в НАТО в июне 2024 года на саммите альянса в Вашингтоне. С этой целью он старается показать Украину как страну, обладающую большим военно-промышленным потенциалом и вооруженными силами, которые якобы способны решать задачи современных военных операций, — сказал Бартош.

Ранее Зеленский на пресс-конференции «Украина. 2024 год» заявил, что потери украинских войск с февраля 2022 года составили 31 тысячу бойцов. Он добавил, что не может назвать число раненых и пропавших без вести, «потому что Россия будет знать, сколько ушло с поля боя».

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что Зеленский «врет как сивый мерин». Он напомнил данные о 320 тысячах погибших украинских бойцов, приведенные главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Эксперт констатировал, что все сказанное главой Украины — «брехня».