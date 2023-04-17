Военный эксперт рассказал, зачем размещать ядерное оружие в Белоруссии Военный эксперт Шурыгин: ядерное оружие в Белоруссии сократит время подлета к странам НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитная ракетная система С-400 «Триумф»

Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии позволит сократить время подлета к странам-участникам НАТО в два раза, рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин. В разговоре с ИА SM.News он отметил, что это позволит России выиграть время в случае необходимости. Аналитик уточнил, что данный фактор является пугающим для стран Запада.

Переброска ядерного оружия в Белоруссию — это выигрыш по времени. Как минимум, сокращение подлетного времени в два раза до стран НАТО, до нескольких минут. Этот фактор является неприятным для Запада, — пояснил Шурыгин.

Он добавил, что ядерное оружие, переброшенное в Белоруссию, останется под контролем России. По его словам, для его применения при этом возможно использовать белорусские носители. В таком случае Минск сможет запустить его по решению Москвы.

Шурыгин объяснил, что Белоруссия не станет ядерной державой. В качестве примера он напомнил про Турцию и Германию, у которых есть тактическое ядерное оружие. Эксперт уточнил, что обладателем является страна-производитель, которая несет ответственность за этот вид вооружения.

РФ заканчивает создание нескольких хранилищ под ядерные боеприпасы на территории Белоруссии. Это место размещение. Иными словами, это российская военная база с ядерным оружием, которая будет находиться на территории Белоруссии, — заключил Шурыгин.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что реакция западных стран не повлияет на решение разместить ядерное оружие на территории Белоруссии. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже объяснил позицию страны.