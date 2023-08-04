Военный эксперт рассказал, почему Украина избавилась от ракет Х-55 Политолог Храмчихин: Киев избавился от ракет Х-55, так как вооруженные силы были не нужны

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Украинские власти до 2014 года продавали очень много советского вооружения в целях личного обогащения и так как вооруженные силы на тот момент были не нужны, заявил NEWS.ru заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. По его мнению, именно поэтому Киев легко передал Москве все крылатые ракеты Х-55 в обмен на газ.

Тем более, что ракеты Х-55 украинская армия использовать не могла, поскольку они тогда были в ядерном снаряжении. Избавились они от стратегической авиации, для которой предназначены Х-55. Делалось это потому, что Украина до 2014 года вообще не думала о государственном строительстве, а вооруженные силы ей были тогда не нужны, — предположил Храмчихин.

По его словам, не менее важной причиной для обмена Х-55 на газ была коррупция в украинском руководстве.

Украина и коррупция — это синонимы до сих пор. Вооружение продавалось или менялось для обогащения конкретных лиц. После получения независимости Украина стала продавать советское военное наследство в неимоверных объемах. Сейчас об этом жалеет, но это уже ее проблемы, — заключил эксперт.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что Россия наносит по Украине удары ракетами, которые Киев передал Москве за долги в 1999 году. Это определили с помощью найденных обломков ракет с серийными номерами. Некоторые из них совпали с теми, которые указаны в соглашении между Россией и Украиной.

Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев ранее заявил, что киевская власть «кусает локти», вспоминая о переданных Москве крылатых ракетах Х-55, тяжелых бомбардировщиках Ту-160 и ракетоносцах Ту-95МС. Так он прокомментировал подписанное в Ялте в 1999 году соглашение, по которому Россия списала долги Украины за газ в размере 275 млн гривен в обмен на советское вооружение. Он отметил, что в тот время эта сделка казалась «супервыгодной».