Военный эксперт рассказал о «новом фронте» США против России Военный эксперт Михайлов: США активно натравливают на Россию Казахстан

Фото: Air Force Senior Airman Quion Lowe

У США есть план по созданию нового фронта против России, заявил в беседе с «Царьградом» политолог, военный эксперт Евгений Михайлов. По его словам, Вашингтон считает Украину «сыгранной картой», и поэтому начинает активно натравливать на Россию Казахстан.

Аналитик рассказал, что президент США Джо Байден уже проводит встречи с лидерами стран Среднеазиатского региона, что может свидетельствовать о подготовке там для России нового очага нестабильности. По мнению Михайлова, в Штатах уже считают Украину «сыгранной картой», так как Россия скоро поставит окончательную точку в СВО.

Они готовят очередной фронт против России, раскачивают Казахстан усиленно, — высказал мнение политолог.

В связи с этим Михайлов назвал необходимым скорейшее завершение Россией специальной военной операции на Украине. По мнению эксперта, это даст другим странам понять, что заигрывания с США ни к чему хорошему не приводят.

Ранее в Казахстане приостановили продажу билетов на ледовое шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады». Соответствующее сообщение появилось на сайте оператора электронных продаж. Шоу должно было пройти 23 декабря на площадке ледового дворца «Алматы арена».