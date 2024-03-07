Военный эксперт рассказал, будет ли новое контрнаступление ВСУ Военэксперт Онуфриенко: для нового контрнаступа ВСУ нет никаких предпосылок

Для нового контранаступа не видно никаких предпосылок, заявил NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его словам, если бы в Киеве планировали наступление, то в ВСУ судорожно сейчас набирали бы личный состав, как это было в конце 2022 года, перед реальным контрнаступлением. Более того, отметил эксперт, для контрдействий у Киева недостаточно военной помощи от западных стран.

На более мощный удар у них нет возможностей. Где, на каком направлении и что они собираются накапливать? Западная помощь пока поступает в сокращённом виде. Кроме того, непонятно, что ВСУ будут делать со своим личным составом. У российской армии отработанная тактика ещё со времён этого летнего контрнаступа — выбивание личного состава, нанесение ему потерь больших, чем он может компенсировать благодаря мобилизации. Мотивированных бойцов у них уже очень мало — на фоне поражения мотивация только снижается, — заявил Онуфриенко.

Эксперт также обратил внимание на используемое слово «контрудары». По его словам, контрудары — это в ответ на действия российской армии, которые необязательно должны завершиться стратегическим наступлением.

Контрудары будут наноситься, а вот что-то изменить принципиально не получится. Они лишь могут затянуть войну и увеличить жертвы. Речь опять идёт не о достижении результата, а следованию в фарватере американской политики, направленной на затягивание конфликта боевых действий, к росту количества жертв, — сказал Онуфриенко.

Ранее командующий сухопутными войсками украинской армии Александр Павлюк сообщил о подготовке к контрнаступлению в этом году. По его словам, для этого планируется вывод частей, требующих доукомплектования и обновления. Командованию предстоит стабилизировать линию фронта и подготовить ударную группировку, констатировал военный.