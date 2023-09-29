Военный адвокат рассказал, почему не все бойцы ЧВК получили статус ветерана Адвокат Малютин: бойцов ЧВК направляют на линию фронта без нужных документов

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Не всегда бойцы ЧВК привозят с собой необходимые документы, когда приезжают в тыл с линии фронта, рассказал NEWS.ru адвокат Военной коллегии адвокатов Павел Малютин. Юридически доказать факт участия в боях, по его словам, бывает сложно даже тогда, когда вагнеровец лежит в госпитале с ранением.

Чтобы получить статус ветерана, необходимо официально подтвердить участие в боевых действиях. Но зачастую у вагнеровцев на руках нет ни приказов о направлении на линию фронта, ни боевых распоряжений. Даже если они, например, попадают в госпиталь с ранением, то и тогда не могут подтвердить статус, — рассказал Малютин.

По его словам, закон позволяет присваивать статус участника боевых действий бойцам добровольческих подразделений, но на практике у бывших бойцов для этого не хватает документов.

Этот вопрос более правоприменительный, потому что закон об этом есть. Проблема началась давно. Она тянется с чеченских военных кампаний. Тогда тоже добровольцам отказывались давать статус ветерана — опять же из-за отсутствия приказов о направлении в бой, — добавил адвокат.

Кроме того, рассказал Малютин, бывшие бойцы ЧВК, особенно те, кто попал в «Вагнер» из мест лишения свободы, часто не получают выплат, положенных им по указу президента России № 98 «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии РФ, и членам их семей».

С этой жалобой к нам очень часто обращаются. Тут есть пробел. Надо разбираться конкретно, ведь по факту добровольцы воюют в том же статусе, что и военные, — отметил Малютин.

Напомним, 29 сентября президент Владимир Путин провел встречу с экс-начальником штаба ЧВК «Вагнер» полковником в отставке Андреем Трошевым (Седым). Глава государства поручил полковнику заняться формированием новых добровольческих подразделений для выполнения боевых задач в зоне СВО. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ходе встречи обсуждалась и тема предоставления равных мер поддержки всем участникам СВО.