Военные РФ и Турции будут участвовать в обеспечении безопасности в Карабахе

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Российские и турецкие военные будут участвовать в операциях по обеспечению безопасности азербайджанцев и армян в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам главы государства, все страны региона поддержали совместное заявление лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении огня в зоне Нагорного Карабаха.

Все наши соседи выразили свою поддержку. А двое из наших соседей — РФ и Турция — будут участвовать в операциях по обеспечению безопасности азербайджанцев и армян, — цитирует агентство АзерТАдж Алиева, выступившего на встрече с новым послом Нидерландов в Баку.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о полном уничтожении территорий Нагорного Карабаха. Глава ведомства подчеркнул, что на территории Карабаха была разрушена вся инфраструктура. По словам Байрамова, в регионе действовали незаконные вооружённые формирования, в результате чего был нанесён урон памятникам культуры и окружающей среде. Министр сообщил о необходимости масштабных восстановительных работ на территории Нагорного Карабаха и объявил о намерении сотрудничать с международными организациями в этой сфере.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения, писал NEWS.ru.