Военные РФ и Армении подписали документы, регулирующие миссию миротворцев

https://static.news.ru/photo/055e0a62-2bf4-11eb-ac4d-fa163e074e61_660.jpg Вагаршак Арутюнян Фото: mil.ru

Главы Минобороны РФ и Армении подписали ряд документов, регулирующих присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе, передаёт 21 ноября пресс-служба военного ведомства республики.

Министры обороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу на встрече в Ереване подписали пакет документов, регулирующих рамки деятельности российского миротворческого контингента в зоне карабахского конфликта, — передаёт «Интерфакс».

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе общения с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что Москва активно привлекает международные организации системы ООН для помощи в решении проблем населения Нагорного Карабаха.

В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и РФ Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Еревана и Баку остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции, манифестанты требуют отставки Пашиняна.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уголовное дело по статье о злоупотреблении служебными полномочиями возбуждено специальной следственной службой Армении после пресс-конференции Мовсеса Акопяна, ранее занимавшего должность главы Генштаба республики. Экс-глава ведомства заявил, что в ходе эскалации в Нагорном Карабахе руководством Армении было допущено множество ошибок, связанных с переводом армии на военное положение, мобилизацией и закупкой вооружения.