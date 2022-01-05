Военные покинули площадь Республики в Алма-Ате

Военные в Алма-Ате сняли оцепление и покинули площадь Республики, где ранее произошла перестрелка с вооружёнными протестующими. В настоящее время там остались только два погромщика, которые продолжают махать флагами на баррикадах, передаёт Telegram-канал Sputnik Казахстан.

Абсолютно все военнослужащие покинули место события. <...> Никакого оцепления военные не оставили, — говорится в сообщении.

Утром 6 января в Алма-Ате началась масштабная зачистка улиц от мародёров. В операции приняли участие военные и представители силовых ведомств. Погромщиков взяли в кольцо в центре города, их окружили военные на БТР. Они контролируют территорию вокруг площади Республики и не позволяют погромщикам отойти к сгоревшему зданию акимата или президентской резиденции. Между военными и вооружёнными людьми завязалась перестрелка.

Как рассказала официальный представитель полиции Салтанат Азирбек, в Алма-Ате минувшей ночью были попытки штурма административных зданий, департамента полиции, а также районных управлений и отделов полиции. В результате были ликвидированы десятки нападавших, их личности устанавливаются.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

В МВД Казахстана ранее сообщили о гибели восьми полицейских и солдат Национальной гвардии в ходе столкновений, ещё 317 получили ранения.

Режим чрезвычайного положения на фоне беспорядков был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику.