Военные Белоруссии подготовились к применению ядерного оружия Начальник авиации Давидович: военные Белоруссии обучились применению ТЯО

Фото: МО Республики Беларусь

Белорусские военные прошли подготовку к применению тактического ядерного оружия (ТЯО), заявил заместитель командующего Военно-Воздушных сил и войсками противовоздушной обороны (ПВО) — начальник авиации Леонид Давидович в эфире телеканала СТВ. По его словам, контрольные тренировки и проверки носят рутинный характер, бойцы отрабатывают ситуации, иногда меняя обстановку.

Весь цикл подготовки, теоретический и практический, наши экипажи, инженерно-технический состав уже прошли, причем достаточно давно, — уточнил офицер.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал NEWS.ru, что предстоящие учения России и Белоруссии с ракетными соединениями по повышению готовности нестратегических ядерных сил станут сигналом Западу «не тянуть кота за усы», электронные пуски ракет ведь могут отработать по реальным целям. Он предположил, что в ходе учений Москва и Минск проверят готовность ОТРК «Искандер» и штурмовиков Су-25. Данные самолеты могут являться носителями тактического ядерного оружия, считает эксперт.

До этого госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что страна совместно с Россией проведет проверку носителей тактического ядерного оружия. Учения будут носить исключительно оборонительный характер, подчеркнул он.