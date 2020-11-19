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Военные Азербайджана вошли в Агдамский район

08:03, 20 ноября 2020 271
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Министерство обороны Азербайджана заявило о прибытии 20 ноября своих военных в Агдамский район, большая часть которого была оккупирована в июле 1993 года.

Прибытие подразделений азербайджанской армии состоялось в рамках трёхстороннего соглашения президентов России и Азербайджана, а также премьер-министра Армении, сообщается на сайте военного ведомства.

Под контроль самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики в 1993 году перешли центр района — город Агдам и 89 деревень.

Ранее NEWS.ru сообщал, что МИД Азербайджана прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Личная роль президента России, его подпись под трёхсторонним заявлением от 9 ноября представляют собой его исключительно важный вклад в процесс мирного урегулирования и гарантию необратимости этого процесса, отметили в Баку.

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