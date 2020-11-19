Военные Азербайджана вошли в Агдамский район

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Протесты в Белоруссии настроены не против России, а за демократию, заявила лидер оппозиции и экс-кандидат на пост президента страны Светлана Тихановская.

Такое заявление она сделала в ходе встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, которая состоялась в рамках визита в европейскую страну 19–20 ноября, говорится в Telegram-канале Тихановской. На вопрос об отношениях...