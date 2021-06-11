Военные Армении дважды за сутки атаковали позиции Азербайджана

Военные Армении второй раз за сутки открыли огонь по позициям Вооружённых сил Азербайджана на территории Кельбаджарского района. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщили представители азербайджанского Министерства обороны. Данную информацию передаёт ТАСС.
Первый обстрел
Второй обстрел произошёл с 17:00 до 17:30 по местному времени. Армянская сторона открыла огонь по азербайджанским позициям в направлении села Ашагы Айрым Кельбаджарского района. Об этом
Ситуация на границе двух государств обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооружённые силы попытались провести определённые работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области.
Ранее Минобороны Азербайджана заявило о провокации ВС Армении. Военнослужащие пытались перейти границу в районе населённого пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района. Шесть человек были задержаны. Армянские военные минировали дорогу, которая проходит к позициям ВС республики.