Военные Армении дважды за сутки атаковали позиции Азербайджана

https://static.news.ru/photo/96cba5c4-cada-11eb-a822-96000091f725_660.jpg Фото: mil.am

Военные Армении второй раз за сутки открыли огонь по позициям Вооружённых сил Азербайджана на территории Кельбаджарского района. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщили представители азербайджанского Министерства обороны. Данную информацию передаёт ТАСС.

Первый обстрел произошёл в 13:45 по местному времени. Огонь из стрелкового оружия был открыт с позиций Вооружённых сил Армении в населённом пункте Йухары Шорджа Варденисского района. В результате обстрела никто не погиб и не был ранен.

Второй обстрел произошёл с 17:00 до 17:30 по местному времени. Армянская сторона открыла огонь по азербайджанским позициям в направлении села Ашагы Айрым Кельбаджарского района. Об этом сообщается на сайте Минобороны Азербайджана. В ходе второго обстрела никто из личного состава азербайджанской армии не пострадал.

Ситуация на границе двух государств обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооружённые силы попытались провести определённые работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило о провокации ВС Армении. Военнослужащие пытались перейти границу в районе населённого пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района. Шесть человек были задержаны. Армянские военные минировали дорогу, которая проходит к позициям ВС республики.